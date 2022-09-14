Компактний електричний хетчбек з ретро-зовнішністю вийде в 2024 році. Зараз його тестують "у чужому кузові".

На початку минулого року Renault оголосила про намір відродити «п'ятірку» у вигляді електромобіля, представивши прототип із нотками оригінального R5 у дизайні. Тепер же компанія розпочала дорожні випробування перспективної доступної моделі.

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Шпигунам вперше вдалося сфотографувати ранній мул: на батарейну платформу CMF-BEV натягнули кузов Renault Clio. При цьому на решітці радіатора явно прихований зарядний порт, колії розширені, а знизу проглядається товсте днище з блоком акумуляторів.

У ході презентації Renault 5 Prototype виробник не розкрив жодних технічних характеристик і не повідомив, як сильно серійний електромобіль відрізнятиметься від шоу-кара. Зате ми маємо деяку офіційну інформацію з архітектури CMF-BEV: її опублікували на початку цього року в ході презентації дорожньої карти розвитку альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi до 2030 року.

Так, відомо, що цей «візок» дозволить будувати компактні моделі із запасом ходу до 400 кілометрів за циклом WLTP. Щороку на ній планується випускати чверть мільйона машин. Крім Renault 5, у цей обсяг увійдуть спадкоємець Nissan Micra для європейського ринку, а також спортивний хетчбек Alpine.

Перші машини на CMF-BEV з'являться тільки в 2024 році, і ми навряд чи побачимо прототип Renault 5 у власному кузові раніше 2023-го. Вийшовши на ринок, ця модель має замінити не лише Zoe E-Tech Electric, а й маленький Twingo, адже проект із Mercedes-Benz закритий.