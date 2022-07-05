Унікальний проєкт електричного прототипа Renault 5 отримав назву "Diamant".

Представлений у 1972 році Renault 5 згодом став одним із найпопулярніших автомобілів, оскільки було продано понад п’ять мільйонів автомобілів! Щоб відзначити 50-річчя маленького хетчбека, компанія з діамантовим логотипом об’єдналася з французьким дизайнером П’єром Гоналонсом та створила рестмод “Діамант”.

Прототип Renault 5 Diamant має покриття з тришарової фарби з золотистими пігментами на рожевій основі, поверх якої накладено матовий лак. Фари та задні ліхтарі схожі на дорогоцінні камені. А колеса були адаптовані з більш гарячої версії Alpine – вони мають сонце у центрі.

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Дверні ручки мають форму напівсфер, важіль перемикання передач та склопідйомники мають схожий вигляд. Ці елементи покриті латунню, позолочені золотом та нержавіючими матеріалами. Це незвичне кермо виготовлено з переробленого мармуру.

У цього Renault 5 Diamant також передбачено розміщення трьох цифрових циферблатів приладів: вони показують швидкість, заряд акумулятора та час. Крім того, є сканер відбитків пальців для розблокування дверей. Практичний аксесуар: спеціальний отвір посередині приладової панелі для смартфона, який виконує функцію інформаційно-розважальної системи автомобіля.

І хоча Diamant залишиться єдиним у своєму роді концепт-каром, електричний Renault 5 буде випускатись серійно. Виробництво планується розпочати у 2024 році, він замінить модель Zoe. Окрім того, буде ще й менший R4.