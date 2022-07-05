Уникальный проект электрического прототипа Renault 5 получил название Diamant.

Представленный в 1972 году Renault 5 стал одним из самых популярных автомобилей, поскольку было продано более пяти миллионов автомобилей! Чтобы отметить 50-летие маленького хэтчбека, компания с бриллиантовым логотипом объединилась с французским дизайнером Пьером Гоналонсом и создала рестмод "Бриллиант".

Прототип Renault 5 Diamant имеет покрытие из трехслойной краски с золотистыми пигментами на розовой основе, поверх которой наложен матовый лак. Фары и задние фонари похожи на драгоценные камни. А колеса были адаптированы из более горячей версии Alpine – они имеют солнце в центре.

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Дверные ручки имеют форму полусфер, рычаг переключения передач и стеклоподъемники выглядят похоже. Эти элементы покрыты латунью, позолочены золотом и нержавеющими материалами. Этот необычный руль изготовлен из переработанного мрамора.

У этого Renault 5 Diamant также предусмотрено размещение трех цифровых циферблатов приборов: они показывают скорость, заряд аккумулятора и время. Кроме того, имеется сканер отпечатков пальцев для разблокировки дверей. Практический аксессуар: специальное отверстие посредине приборной панели для смартфона, выполняющего функцию информационно-развлекательной системы автомобиля.

И хотя Diamant останется единственным в своем роде концепт-каром, электрический Renault 5 будет выпускаться серийно. Производство планируется начать в 2024 году, он заменит модель Zoe. Кроме того, будет еще меньший R4.