Компактный электрический хэтчбек с ретро-внешностью выйдет в 2024 году. Сейчас его тестируют "в чужом кузове".

В начале прошлого года Renault объявила о намерении возродить “пятерку” в виде электромобиля, представив прототип с нотками оригинального R5 в дизайне. Теперь же компания начала дорожные испытания перспективной доступной модели.

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Шпионам впервые удалось сфотографировать ранний мул: на батарейную платформу CMF-BEV натянули кузов Renault Clio. При этом на решетке радиатора явно скрыт зарядный порт, колеи расширены, а снизу просматривается толстое днище с блоком аккумуляторов.

В ходе презентации Renault 5 Prototype производитель не раскрыл никаких технических характеристик и не сообщил, как сильно серийный электромобиль будет отличаться от шоу-кара. Зато мы имеем некоторую официальную информацию по архитектуре CMF-BEV: ее опубликовали в начале этого года в ходе презентации дорожной карты развития альянса Renault – Nissan – Mitsubishi до 2030 года.

Так, известно, что эта “тележка” позволит строить компактные модели с запасом хода до 400 километров по циклу WLTP. Каждый год на ней планируется выпускать четверть миллиона машин. Кроме Renault 5, в этот объем войдут наследник Nissan Micra для европейского рынка, а также спортивный хэтчбек Alpine.

Первые машины на CMF-BEV появятся только в 2024 году, и мы вряд ли увидим прототип Renault 5 в собственном кузове раньше 2023-го. Выйдя на рынок, эта модель должна заменить не только Zoe E-Tech Electric, но и маленький Twingo, ведь проект с Mercedes-Benz закрыт.