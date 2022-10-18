Завод Hyundai у Санкт-Петербурзі випускав до 200 тисяч машин на рік, однак наразі зачиняється та консервується.

Один із найбільших автомобільних заводів у Росії буде законсервований. Йдеться про підприємство «Хенде Мотор Мануфактурінг Рус» у Санкт-Петербурзі, де збирали популярні моделі Hyundai Solaris, Hyundai Creta та Kia Rio.

З території заводу вже вивезли автомобілі, не встигли зібрати — у тому числі ті, що не пройшли фінальний етап приймання. Інформація про звільнення співробітників може з'явитися до кінця жовтня.

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«Хенде Мотор Мануфактурінг Рус», як і інші автомобільні заводи в Росії, з весни цього року припинили виробництво через санкції західних країн у відповідь на напад росії на Україну. Офіційні особи регіону не раз і не два стверджували, що «рішення про закриття заводів немає», і обіцяли, що виробництво автомобілів відновиться, коли знайдено нові логістичні шляхи. Як завжди, брехали.

Ще влітку стало відомо, що Hyundai заморозила модернізацію викупленого у GM заводу у Санкт-Петербурзі. Очікувалося, що вже у 2023 році там налагодять випуск «широкої лінійки моделей», зокрема туди могли перенести виробництво Hyundai Tuscon, Hyundai Palisade, а також Kia Sportage, які донедавна випускалися на калінінградському «Автоторі».



На початку вересня про закриття заводу у Санкт-Петербурзі оголосила Toyota. Тоді в компанії заявили, що "не бачать можливості для відновлення виробництва в Росії після шестимісячного простою". А на початку жовтня список заводів, що закриваються, поповнив петербурзький «Ніссан Менуфекчуринг Рус» – підприємство та інші російські активи Nissan у 100-відсотковому обсязі переходять підвідомчому Мінпромторгу ФГУП НАМІ. Угода залишає можливість викупу активів упродовж шести років.

«Хенде Мотор Мануфактурінг Рус» працювало з 2010 року, там було організовано виробництво автомобілів за повним циклом зі штампуванням, зварюванням та забарвленням кузовів. До кризи з конвеєра сходило по 200 тисяч машин на рік.