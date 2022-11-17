Стали известны чертежи двух моделей под брендом "Москвич", полностью копирующих китайские автомобили.

Белорусский центр сертификации выдал российскому заводу грузовых автомобилей КаМАЗ так называемое "одобрение типа транспортного средства" под брендом "Москвич". Сборочным заводом должен быть московский завод "Москвич", доставшийся россиянам даром от французского Renault. А вот откуда будут приходить машинокомплекты, не указали. Хотя этот секрет полишинеля стал известен сразу после взгляда на чертежи.

Почему россияне выбрали такую сложную форму сертификации, пока неизвестно. Возможно, это условие китайской стороны, желающей каким-то образом скрыть свою деятельность в стране-агрессоре. Однако шила в мешке не утаишь, даже если назвать его "Москвичом".

Также интересно российский КамАЗ присвоил немецкие коробки и американские двигатели.

На чертежах изображены два китайских автомобиля – бензиновый JAC JS4 и электрический JAC E40X. Машины не изменены вообще, даже места логотипов имеют точно такую же форму, как у китайцев.

Под названием "Москвич 3" скрывается китайский кроссовер JAC JS4. У него будет две модификации, с шестиступенчатой "механикой" или вариатором Punch. Бензиновые двигатели – атмосферный объемом 1,6 л (109 л.с., 150 Нм) или турбо на 1,5 л (этот выдает 150 л.с., 210 Нм). Интересно, что они способны "употреблять" бензин АИ-92.

В списке оснащения "Москвич 3" будут электрические стеклоподъемники, климат-контроль, датчики давления в шинах и подушка безопасности водителя. Среди опций за доплату – круиз-контроль, камера заднего вида, парктроники, подушка безопасности для пассажира и боковые шторки.



Электрический кроссовер JAC E40X будет называться "Москвич 3e". У него будет электромотор DY Power с жидкостным охлаждением (68 л.с.) и батарея Sinoev Technologies емкостью 187 ампер-часов (250-450 В). Заявленный запас хода – 410 км. Список оборудования для электрического "Москвича" аналогичен бензиновому варианту.