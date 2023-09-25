У цьому своїх благодійників з Дніпра запевнили українські захисники, котрі прибули для отримання техніки: громада закупила для передової автомобілі високої прохідності та багато іншого потрібного майна й устаткування.

Найпотужнішим за сумою придбання став автотранспортний блок траншу. Цього разу фронтовикам дісталися пікапи JAC T8. Усі п'ятнадцять автомобілів з повним приводом мають чорне покриття матового відтінку, що цінується фронтовиками – кузов не виблискує під променями сонця і гарно вписується в рельєфні складки місцевості та лісосмуг.

П’ятимісний дворядний пікап (2+3) з гідропідсилювачем керма укомплектований дизельним двигуном потужністю 137 к. с. з крутним моментом 320 Нм. В союзі з ним працює шестиступенева механічна коробка.

Читайте також Знову вкрали: росіяни замалювали шильдики китайських JAC та назвали їх "Москвичами"

Передня підвіска тут незалежна двоважІльна з пружинами, задня – залежна ресорна. Кліренс має 22 см. По обидва боки усіх чотирьох дверей вварена підніжка, що в польових умовах зручно, оскільки це при потребі додаткові стоячі місця для бійців десанту.

Окрім автомобілів, громада передала захисникам за їх заявками кілька десятків зенітних ліхтарів для ППО, що допоможуть відстежувати дрони у нічний час. "Безпілотні літальні апарати типу «шахед» літають вночі. Ми чуємо, як вони працюють, але їх не видно. Завдяки прожекторам ми їх побачимо, бо прожектори дуже потужні", — пояснює військовий Анатолій.

Передача чорних пікапів JAC T8, іншого майна та обладнання захисникам України від громади Дніпра. Фото: мерія Дніпра

До нинішнього траншу також увійшло майже півтора десятка зарядних станцій різної потужності. В переліку є генератори, квадрокоптери, рації, тепловізори, антени-підсилювачі, кілька десятків планшетів, комп’ютерів, панелей відображення та інше потрібне майно.

"Чергова щотижнева допомога ЗСУ зроблена на суму близько двадцяти мільйонів гривень. Працюємо далі. Дніпро, як територіальна громада, що в Україні посідає перше місце з допомоги Силам Оборони, буде продовжувати цю системну підтримку", — наголосив мер міста Борис Філатов.