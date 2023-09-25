В этом своих благотворителей из Днепра заверили прибывшие для получения техники украинские защитники: громада закупила для передовой автомобили высокой проходимости и многое другое нужное имущество и оборудование.

Самым мощным по сумме приобретения стал автотранспортный блок транша. В этот раз фронтовикам достались пикапы JAC T8. Все пятнадцать автомобилей с полным приводом имеют черное покрытие матового оттенка, которое ценится фронтовиками – кузов не сверкает под лучами солнца и хорошо вписывается в рельефные складки местности и лесополос.

Пятиместный двухрядный пикап (2+3) с гидроусилителем руля укомплектован дизельным двигателем мощностью 137 л. с крутящим моментом 320 Нм. В союзе с ним работает шестиступенчатая механическая коробка.

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Передняя подвеска здесь независимая двурычажная с пружинами, задняя – зависимая рессорная. Клиренс имеет 22 см. С обеих сторон всех четырех дверей вварена подножка, что в полевых условиях удобно, поскольку это при необходимости дополнительные стоячие места для бойцов десанта.

Кроме автомобилей община передала защитникам по их заявкам несколько десятков зенитных фонарей для ПВО, которые помогут отслеживать дроны в ночное время. "Беспилотные летательные аппараты типа "шахед" летают ночью. Мы слышим, как они работают, но их не видно. Благодаря прожекторам мы их увидим, потому что прожекторы очень мощные", – объясняет военный Анатолий.

Передача черных пикапов JAC T8, другого имущества и оборудования защитникам Украины от Днепра. Фото: мэрия Днепра

В нынешний транш также вошли почти полтора десятка зарядных станций разной мощности. В списке есть генераторы, квадрокоптеры, рации, тепловизоры, антенны-усилители, несколько десятков планшетов, компьютеров, панелей отображения и другое необходимое имущество.

"Очередная еженедельная помощь ВСУ оказана на сумму около двадцати миллионов гривен. Работаем дальше. Днепр, как территориальная община, занимающая в Украине первое место с помощью Силам Обороны, будет продолжать эту системную поддержку", - подчеркнул мэр города Борис Филатов.