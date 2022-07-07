В Москве состоялась презентация модельного ряда будущего завода "Москвич", в которую не поверили даже местные журналисты.

Мэр Москвы и руководство завода "КамАЗ" презентовали модельный ряд автомобилей, которые якобы собираются выпускать на бывшем заводе Renault в Москве под брендом "Москвич". Как и предполагалось, собственных разработок не будет. На презентации показали модельный ряд китайского производителя JAC, на котором просто зарисовали шильдики.

Исходя из фотографий презентации, это модели JAC S4 (Модель I), Shall X6 (Модель II), S7 (Модель IV), а также Лифтбек Sehol A5 (Модель III).

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На презентации в пустом заводе после французов были только плакаты – никаких автомобилей. Зато планов россияне нарисовали вдоволь. Они врут, что уже к концу 2022 года начнут выпускать эти китайские машины – аж 600 штук. Конечно, это будет крупноузловая сборка, когда к разобранному в Китае автомобилю вручную будут прикручивать мотор, выхлопную систему и колеса.

Таким образом в 2003 году должны сделать аж 50 тысяч штук таких подделок. А до 31 декабря 2024 года (когда либо ишак, либо царь сдохнет) – обещают наладить мелкоузловую сборку 100 тысяч подделок, из которых 20 тысяч – с электрическим двигателем.

На презентации было еще много фантастических обещаний, например, “производство отечественных электрических автомобилей из ключевых российских компонентов (электродвигатель, батареи, системы безопасности и управления)”. Илон Маск, наверное, стал в очередь за этими компонентами.

Однако правда в том, что вероятность воплощения в жизнь этих планов близка к нулю. Ведь так называемым "техническим партнером“, который будет отвечать за налаживание запуска производства” москвичей" должен стать едва ли не единственный работающий в России автозавод – КамАЗ. Однако он выпускал легковые автомобили еще в 90-ых годах прошлого века (помните “Оку”?). А сейчас делает грузовики, которые по технологиям соответствуют примерно тому же периоду.

Еще одна “неприятность”: КамАЗ сейчас под санкциями США за выпуск военной техники. Поэтому вряд ли китайские автопроизводители, мечтающие зайти на американский рынок, будут “подставляться” и работать с санкционным предприятием.

Напомним, что крушение российского автопрома признал даже Путин.