Санкции привели к почти полной остановке российского автопрома. Из двадцати автозаводов, работавших в России до начала войны, осталось два.

В России "заметно" сокращается производство автомобилей, и необходимы меры, чтобы ситуация не стала чрезвычайной, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию автопрома в четверг.

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"По сравнению с показателями годом ранее в марте текущего года выпуск отечественного автопрома в России оказался втрое ниже, а в апреле – в пять раз ниже", – констатировал Путин на встрече в Санкт-Петербурге, куда пригласили членов правительства РФ и глав четырех крупнейших автокомпаний страны – "АвтоВАЗа", "КаМАза", ГАЗа и "Соллерс Авто".

“Ситуация непростая”, – сказал президент: ряд контрагентов и поставщиков автозаводов находились и находятся еще за границей, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка.

В связи с этим, продолжил Путин, нужно “обеспечить технологический суверенитет” и “насытить” отечественный рынок, где есть дефицит.

Путин – на совещании по автомобильной промышленности поручил разобраться, почему так подорожали автомобили.



ПОРУЧИЛ РАЗОБРАТЬСЯ, ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛИ АВТОМОБИЛИ



Действительно, почему же?)) 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/b1nETBhUdb — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) June 16, 2022

В мае, по данным Ассоциации европейского бизнеса, автосалоны реализовали всего 24 268 автомобилей. В годовом выражении авторынок упал на 83,5% и откатился в прошлое на 16 лет.

Попытки возобновить производство на АвтоВАЗе, выпуская Lada Granta без подушек безопасности, пока обернулись неудачей: через три недели завод трижды запускал конвейер лишь для того, чтобы снова его остановить.

Крупнейший в стране завод иномарок – "Автотор" в Калининграде – отправил сотрудников собирать картофель и клубнику.

Из 20 автозаводов, работавших в России до начала войны, осталось два.

“В этом году до конца года нужно сделать все необходимое, чтобы ситуация не стала чрезвычайной”, – заявил Путин по итогам совещания, подчеркнув, что действовать надо срочно – без бюрократической волокиты.