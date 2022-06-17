Санкції призвели до майже повної зупинки російського автопрому. З двадцяти автозаводів, які працювали в Росії до початку війни, залишилося два.
У Росії "помітно" скорочується виробництво автомобілів, і потрібні заходи, щоб ситуація не стала надзвичайною, заявив президент РФ Володимир Путін на нараді з розвитку автопрому у четвер.
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"Порівняно з показниками роком раніше в березні поточного року випуск вітчизняного автопрому в Росії виявився втричі нижчим, а у квітні - у п'ять разів нижчим", – констатував Путін на зустрічі в Санкт-Петербурзі, куди запросили членів уряду РФ і глав чотирьох найбільших автокомпаній країни - "АвтоВАЗу", "КаМАзу", ГАЗу і "Соллерс Авто".
«Ситуація непроста», — сказав президент: низка контрагентів і постачальників автозаводів перебували і перебувають досі ще за кордоном, або призупинили постачання, або оголосили про звільнення з нашого ринку.
У зв'язку з цим, продовжив Путін, потрібно «забезпечити технологічний суверенітет» та «наситити» вітчизняний ринок, де є дефіцит.
У травні, за даними Асоціації європейського бізнесу, автосалони реалізували лише 24 268 автомобілів. У річному вираженні авторинок впав на 83,5% і відкотився у минуле на 16 років.
Спроби відновити виробництво на АвтоВАЗі, випускаючи Lada Granta без подушок безпеки, поки обернулися невдачею: за три тижні завод тричі запускав конвеєр лише для того, щоб знову його зупинити.
Найбільший у країні завод іномарок - "Автотор" у Калінінграді – відправив співробітників збирати картоплю та полуницю.
З 20 автозаводів, які працювали в Росії до початку війни, залишилося два.
«Цього року, до закінчення року потрібно зробити все необхідне, щоб ситуація не стала надзвичайною», — заявив Путін за підсумками наради, наголосивши, що діяти треба терміново — без бюрократичної тяганини.