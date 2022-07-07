У Москві відбулась презентація модельного ряду майбутнього заводу "Москвич", у яку не повірили навіть місцеві журналісти.

Мер Москви та керівництво заводу “КамАЗ” презентували модельний ряд автомобілів, які ніби-то збираються випускати на колишньому заводі Renault в Москві під брендом “Москвич”. Як і передбачалось, жодних власних розробок не буде. На презентації показали модельний ряд китайського виробника JAC, на якому просто замалювали шильдики.

Виходячи з фотографій презентації, це моделі JAC JS4 (Модель I), Sehol X6 (Модель II), S7 (Модель IV), а також ліфтбек Sehol A5 (Модель III).

Також цікаво російський авторинок в червні впав на 82%

На презентації у пустому заводі після французів були лише плакати – жодних автомобілів. Натомість планів росіяни намалювали вдосталь. Вони брешуть, що вже до кінця 2022 року почнуть випускати ці китайські машини – аж 600 штук. Звичайно, це буде крупновузлова збірка, коли до розібраного в Китаї автомобіля вручну прикручуватимуть мотор, вихлопну систему та колеса.

Таким чином у 2003 році мають зробити аж 50 тисяч штук таких підробок. А до 31 грудня 2024 року (коли або ішак, або цар здохне) – обіцяють налагодити дрібновузлове складання 100 тисяч підробок, з яких 20 тисяч – з електричним двигуном.

На презентації було ще багато фантастичних обіцянок, наприклад, “виробництво вітчизняних електричних автомобілів із ключових російських компонентів (електродвигун, батареї, системи безпеки та управління)”. Ілон Маск, напевне, став в чергу за цими компонентами.

Однак правда в тому, що вірогідність втілення в життя цих планів близька до нуля. Адже так званим “технічним партнером”, який буде відповідати за налагодження запуску виробництва “Москвічів” має стати чи не єдиний працюючий в росії автозавод – КамАЗ. Однак він випускав легкові автомобілі ще в 90-их роках минулого століття (пам’ятаєте “Оку”?). А зараз робить вантажівки, які за технологіями відповідають приблизно тому ж періоду.

Ще одна “неприємність”: КамАЗ зараз під санкціями США за випуск військової техніки. Тому навряд чи китайські автовиробники, які мріють зайти на американський ринок, будуть “підставлятися” та працювати з санкційним підприємством.

Нагадаємо, що крах російського автопрому визнав навіть путін.