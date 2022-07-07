Продажі нових легкових автомобілів та легкого комерційного транспорту в Росії в червні скоротилися на 82% до 27 261 машини.

За підсумками першого півріччя 2022 року російський авторинок склав 370 228 автомобілів (-57%), свідчать дані Асоціації європейського бізнесу.

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Лідерство на ринку утримує марка LADA, чиї продажі в перший місяць літа зменшилися на 81% і склали 7484 автомобілі. Друге місце за обсягом продажів займає Kia – реалізація 3703 машин (-80%). На третій рядок піднявся російський виробник ГАЗ з показником 2 710 проданих легких комерційних машин, що на 42% нижче за показник річної давності.

Далі слідує Hyundai, чиї дилери реалізували 2 685 автомобілів (-86%). Замикає п'ятірку лідерів Renault - автомобілі цієї марки обрали 1 834 покупців (-86%).

До ТОП-10 найпопулярніших марок за підсумками червня також потрапили: Haval (1 637 шт., -53%), УАЗ (1 583 шт., -44%), Geely (1 027 шт., -50%), Volkswagen (671 шт.) ., -93%) та Skoda (659 шт., -93%).