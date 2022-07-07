Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в июне сократились на 82% до 27 261 машины.

По итогам первого полугодия 2022 года российский авторынок составил 370 228 автомобилей (-57%), свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса.

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Лидерство на рынке удерживает марка LADA, чьи продажи в первый месяц лета снизились на 81% и составили 7 484 автомобиля. Второе место по объему продаж занимает Kia – реализация 3 703 машин (-80%). На третью строчку поднялся российский производитель ГАЗ с показателем 2 710 проданных легких коммерческих машин, что на 42% ниже показателя годовой давности.

Далее следует Hyundai, чьи дилеры реализовали 2685 автомобилей (-86%). Замыкает пятерку лидеров Renault – автомобили этой марки выбрали 1 834 покупателя (-86%).