Катастрофическое падение производства связано с тем, что все западные производители автомобилей и комплектующих отказались вести бизнес со страной-агрессором.

Росстат опубликовал отчет о динамике промышленного производства в мае 2022 года. Согласно этому документу, по сравнению с аналогичным месяцем 2021-го объемы выпуска автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов упали на 66%.

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Легковых автомобилей выпустили лишь 3,72 тысячи штук – неудивительно, учитывая, что почти все заводы простаивают из-за санкций и дефицита комплектующих. Падение относительно мая 2021 года составило 96,7%, относительно апреля 2022-го – 81,3%. Всего за первые пять месяцев произвели 268 тысяч легковушек (-56,4%).

Производство грузовиков в мае сократилось до 7,58 тысячи штук (почти на 40% по сравнению с результатами годичной и месячной давности). За январь – май 2022-го выпустили 60,1 тысяч таких транспортных средств (-12%).

Продолжает снижаться и российское производство двигателей внутреннего сгорания. В мае с конвейеров сошло 11,4 тысячи штук – на 57% меньше, чем годом ранее, и на 13,4% меньше, чем в апреле 2022-го. Результат за первые пять месяцев этого года – 125 тысяч штук (-6,7%).

Также в минусе вновь оказались прицепы с полуприцепами, автобусы, пассажирские железнодорожные вагоны и другая коммерческая техника. При этом по-прежнему наблюдается рост в сегментах тракторов для сельского хозяйства, велосипедов и мотоциклов. Производство последних за год выросло аж втрое: правда, в абсолютных цифрах это всего 401 штука.