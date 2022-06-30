Катастрофічне падіння виробництва пов’язано з тим, що усі західні виробники автомобілів та комплектуючих відмовились вести бізнес з країною-агресором.

Росстат опублікував звіт про динаміку промислового виробництва у травні 2022 року. Згідно з цим документом, порівняно з аналогічним місяцем 2021-го обсяги випуску автотранспортних засобів, причепів та напівпричепів впали на 66%.

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Легкових автомобілів випустили лише 3,72 тисяч штук – не дивно, враховуючи, що майже всі заводи простоюють через санкції та дефіцит комплектуючих. Падіння щодо травня 2021 року становило 96,7%, щодо квітня 2022-го – 81,3%. Усього за перші п'ять місяців виробили 268 тисяч легковиків (-56,4%).

Виробництво вантажівок у травні скоротилося до 7,58 тисяч штук (майже на 40% порівняно з результатами і річної, і місячної давності). За січень-травень 2022-го випустили 60,1 тисяч таких транспортних засобів (-12%).

Продовжує знижуватись і російське виробництво двигунів внутрішнього згоряння. У травні з конвеєрів зійшло 11,4 тисяч штук – на 57% менше, ніж роком раніше, і на 13,4% менше, ніж у квітні 2022-го. Результат за перші п'ять місяців цього року – 125 тисяч штук (-6,7%).

Також у мінусі знову опинилися причепи з напівпричепами, автобуси, пасажирські залізничні вагони та інша комерційна техніка. При цьому, як і раніше, спостерігається зростання в сегментах тракторів для сільського господарства, велосипедів та мотоциклів. Виробництво останніх за рік зросло аж утричі: правда, в абсолютних цифрах це всього 401 штука.