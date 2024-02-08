Китайский производитель коммерческой техники JAC откроет сборочное производство в Украине.

Эту информацию редакции Авто24 подтвердили в компании “Будшляхмаш”, официального дистрибьютора грузовиков JAC в Украине. На производственных мощностях этого предприятия будут выпускать грузовые автомобили и шасси под различные надстройки.

Это намерение стало известным после ежегодной конференции 2024 JAC Global Partners Conference – One World One JAC, собравшей на днях в китайском городе Хэфэй участников со всего мира. Украинский производитель спецтехники БШМ показал самую быструю восходящую динамику реализации и продвижения бренда JAC среди почти сотни мировых представительств.

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Во время визита украинской делегации в Китай были также проведены переговоры с генеральным директором компании JAC о стратегическом партнерстве между украинским и китайским производителем на 2024-2026 годы. В частности, достигнута договоренность о лицензионном сборочном производстве грузовой техники в Украине.

Украинские менеджеры были убедительны: сборочное производство еще больше будет способствовать продвижению китайского бренда на нашем рынке. Фото: Будшляхмаш

Наши менеджеры убедительно доказали китайской стороне, что способны собирать автомобили на месте из доставленных машинокомплектов, а не ввозить готовые автомобили из Китая. Результаты импорта действительно впечатляют: за период с 2023 по начало 2024 года было импортировано 500 грузовиков JAC на территорию Украины.

Теперь благодаря запуску локального производства автомобилей этого бренда "Будшляхмаш" сможет на своих мощностях создать дополнительные рабочие места с достойной зарплатой для работников, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

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В 2024 году БШМ планирует вывести на украинский рынок совершенно новые модели JAC, которые будут специально адаптированы под отечественные условия эксплуатации.

Компания JAC в течение ближайших двух лет поставит в серию 8 новых моделей, которые украинский завод специализированной техники при запросах потребителей сразу же сможет собирать у себя из машинокомплектов и с поэтапной локализацией.

Полтавские коммунальщики осенью получили от "Будшляхмаша" комбинированные дорожные машины МДКЗ-31-31 на шасси JAC. Фото: мэрия Полтавы

Шасси JAC различных размерных групп под производство спецтехники с надстройками использует не только завод "Будшляхмаш", но и "Альфатекс", "Техкомплект" и другие производители.