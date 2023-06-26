Никаких попыток осудить военную агрессию россиян против Украины от руководства Geely не было, утверждают в НАПК.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны китайскую автомобильную компанию Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, известную как Geely.

Geely продолжает платить налоги в бюджет России, активно поддерживать ее экономику и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины, в то время как большинство производителей автомобилей из Европы, Японии и Кореи прекратили продажи на российском рынке после вторжения в Украину.

Напомним ранее спонсором войны НАПК признало китайский Great Wall

Компания Geely принадлежит частному владельцу китайского предпринимателя-миллиардера Ли Шуфу и владеет несколькими брендами, включая Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility.

В Украине официальным представителем бренда Geely является корпорация "УкрАвто", а Volvo Cars - "Виннер Импортс Украина". Остальные бренды холдинга Zhejiang Geely не представлены официально, автомобили этих марок могут привозить мелкие компании и частные предприниматели.

НАЗК исследовала, что Zhejiang Geely вошла в список крупнейших компаний мира Fortune Global 500 за 2022 год и заняла 229 место. Дэниел Ли, исполнительный директор холдинговой компании Geely, заявлял, что не хочет говорить своим компаниям покидать рынок России. "Я совершенно не понимаю, почему мы должны заставлять каждый свой автобренд наказывать российского клиента", – сказал он, выступая на саммите FT "Будущее автомобиля". Он лично поддержал решение автобренда Geely увеличить продажи автомобилей в РФ после того, как глобальные конкуренты ушли с рынка после вторжения России в Украину.

Так, продажи автомобилей под маркой Geely в России за первые три месяца 2023 года выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом с 5543 единиц до 12673 единиц. А выручка Geely Auto Group за 2022 год составила более 20 млрд. дол. США.

Дистрибьютором бренда Geely в России является компания ООО “Джили-Моторс”, выручка которой за 2022 год выросла на 82% до 800 млн дол. США, чистая прибыль выросла на 5105% до $201 млн, налогов в бюджет России уплачено на сумму свыше 51,4 млн дол. США.

Компания продолжает представлять и продавать новые модели авто своей марки в РФ. По состоянию на май 2023 г. сеть официальных дилеров Geely представлена в 89 российских городах и насчитывает 157 дилерских центров.