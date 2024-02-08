Обновление программного обеспечения, которое представила компания Tesla, направлено на улучшение скорости зарядки и управляемости.

Tesla выпустила первое крупное обновление для Cybertruck, которое улучшает управляемость электрического пикапа и зарядку. Это хорошая новость для владельцев пикапа, ведь главным недостатком Cybertruck было его программное обеспечение.

Также интересно: Водитель Cybertruck управлял пикапом в очках виртуальной реальности от Apple: видео

Презентация и старт продаж Cybertruck начались уже несколько месяцев назад и с тех пор Tesla до сих пор не выпустила ни одного глобального обновления. В пикапе все еще отсутствуют некоторые важные параметры настройки автопилота и возможность заблокировать задний дифференциал.

Недавно компания Tesla начала продвигать первое значительное обновление операционной системы авто. Согласно информации об обновлении, Tesla заявляет об улучшенной управляемости в некоторых режимах езды и "более эффективной зарядке".

"...Получите более согласованную реакцию на различных дорожных покрытиях и больший комфорт на неровном извилистом тротуаре в спортивном режиме или когда Custom Ride & Handling установлено на Focused; Теперь ваш автомобиль адаптируется к уровню мощности каждой зарядной станции постоянного тока. Таким образом, подготовка батареи при переходе к зарядному устройству, а затем зарядка, может быть более эффективной...", - заявили в компании.

Читайте также: Владелец серебристого Cybertruck покрасил его в фиолетовый

Владельцы Cybertruck жаловались на то, что автопроизводитель не сдержал своего слова и реальные спецификации авто отличаются от заявленных. Запас хода пикапа действительно меньше, чем об этом заявляла Tesla, а скорость зарядки до сих пор является одной из самых низких в классе. Возможно, это обновление сможет улучшить положение, в котором оказался футуристический электромобиль.