Видео, где владелец серебристого Tesla Cybertruck управляет автомобилем в новой гарнитуре виртуальной реальности, стало "вирусным" в сети и даже вызвало шквал критики от американского чиновника.

Очевидцы сняли на видео владельца Tesla, когда тот управлял своим Cybertruck в очках виртуальной реальности Apple, используя встроенный автопилот.

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Недавно представленный Apple Vision Pro - это переносные очки виртуальной реальности, которые умеют накладывать программы на изображение реального мира, следя за глазами владельца, и используя руки для выбора параметров или изменения экранов. Конструкция гарнитуры может значительно перекрывать пользователю периферийное зрение.

Apple Vision Pro

Технология автономного вождения (FSD) от Tesla, которой оснащен Cybertruck, все еще требует, чтобы водитель был бдительным и осведомленным, а также был готов взять на себя управление, если полуавтономная система обнаружит опасность или выключится.

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То есть, конструктивные особенности обеих систем противоположны друг другу, а потому использование гарнитуры виртуальной реальности и автопилота вместе может быть опасным.

Оригинальное видео собрало более 24 миллионов просмотров и вызвало ряд отзывов, а также предупреждение от высокопоставленного чиновника США.

Министр транспорта США Пит Буттигиг опубликовал видео на своей странице X, отметив: "Напоминание: ВСЕ продвинутые системы помощи водителю, доступны сегодня, требуют, чтобы водитель постоянно контролировал и полностью участвовал в управлении".

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Интересно, что некоторых пользователей X возмутило поведение владельца Cybertruck. Один из них заявил: "Пришло время провести полное расследование по автопилоту от Tesla и либо сертифицировать его, или удалить с рынка", в то время, как другой спросил: "Как правительство будет вести себя с теми, кто подвергает других опасности поведением, подобным этому на видео?"