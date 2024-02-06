Відео, де власник сріблястого Tesla Cybertruck керує автомобілем у новій гарнітурі віртуальної реальності, стало “вірусним” в мережі й навіть викликало шквал критики від американського високопосадовця.

Очевидці зняли на відео власника Tesla, коли той кермував своїм Cybertruck в окулярах віртуальної реальності Apple, використовуючи вбудований автопілот.

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Нещодавно представлений Apple Vision Pro — це переносні окуляри віртуальної реальності, які вміють накладати програми на зображення реального світу, слідкуючи за очима власника, і використовуючи руки для вибору параметрів або зміни екранів. Конструкція гарнітури може значно перекривати користувачеві периферійний зір.

Apple Vision Pro

Технологія автономного водіння (FSD) від Tesla, якою оснащений Cybertruck, все ще вимагає, щоб водій був пильним і обізнаним, а також був готовим взяти на себе керування, якщо напівавтономна система виявить небезпеку або вимкнеться.

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Тобто, конструктивні особливості обох систем протилежні одна одній, а тому використання гарнітури віртуальної реальності та автопілоту разом може бути небезпечним.

Оригінальне відео зібрало понад 24 мільйони переглядів і викликало ряд відгуків, а також попередження від високопоставленого урядовця США.

Міністр транспорту США Піт Буттігіг опублікував відео на своїй сторінці X, зазначивши: «Нагадування: УСІ просунуті системи допомоги водієві, доступні сьогодні, вимагають, щоб водій постійно контролював і повністю брав участь у керуванні».

Reminder—ALL advanced driver assistance systems available today require the human driver to be in control and fully engaged in the driving task at all times. pic.twitter.com/OpPy36mOgC — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) February 5, 2024

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Цікаво, що деяких користувачів X обурила поведінка власника Cybertruck. Один з них заявив: «Настав час провести повне розслідування щодо автопілота від Tesla й або сертифікувати його, або видалити з ринку», у той час, як інший запитав: «Як уряд поводитиметься з тими, хто наражає інших на небезпеку поведінкою, подібною до цієї на відео?»