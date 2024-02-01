Ілон Маск, під час своєї заяви про початок розробок бюджетного електромобіля від Tesla оголосив про нарощення нової виробничої лінії та попередив своїх працівників, що їм буквально доведеться спати на заводі.

Генеральний директор Tesla нещодавно оголосив про глобальний намір автовиробника створити власну лінійку доступних електрокарів, з орієнтовною вартістю менше ніж 30 000 доларів.

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Аби досягти низької собівартості автомобілів, Tesla планує запровадити на своїх виробництвах новий метод модульної збірки – автомобіль планують збирати не з кузова, до якого додають окремі елементи й деталі, а з готових секцій передньої, задньої та бічних частин.

Метод збірки, який планують запровадити на заводах Tesla

Ілон Маск, під час засідання ради директорів Tesla, заявив, що будівництво електромобіля Tesla наступного покоління, виробництво якого заплановано на 2025 рік, вимагатиме від працівників Tesla постійної присутності на виробничій лінії на фабриці в Техасі, а отже – їм фактично доведеться жити на заводі.

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«Нам справді потрібно, щоб інженери жили на лінії. Це буде складний виробничий процес на початку його запуску, й ми будемо змушені фактично спати на лінії. Я впевнений, що як тільки лінія почне працювати, вона буде на голову вище будь-якої іншої технології виробництва, яка існує в будь-якій точці світу. Це наступний рівень », — сказав Маск інвесторам.

Мегазавод Tesla в Техасі

Як повідомляється, це був би не перший випадок, коли працівникам Tesla доводилося спати на виробничих лініях, щоб вкластися в терміни виробництва компанії. Колишній робітник заводу Tesla у Фремонті розповів The Verge, що працівники спали на заводі після 12-годинної зміни, а сам Ілон Маск якось казав, що спав під своїм робочим столом приблизно "три роки поспіль", коли компанія Tesla тільки починала розвиватись.

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Ілон Маск заявив, що перший доступний електромобіль з нової лінійки має побачити світ в кінці 2025 року, враховуючи всі затримки. Як повідомляє Reuters, автомобіль отримав кодову назву “Redwood”.

Наразі Tesla перебуває під зростаючим тиском з боку китайських виробників електромобілів, які віддають перевагу більш доступним транспортним засобам. Нещодавно, китайська компанія BYD обігнала американського автовиробника, як найбільшого у світі виробника електромобілів.