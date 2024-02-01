Илон Маск, во время своего заявления о начале разработок бюджетного электромобиля от Tesla, объявил о наращивании новой производственной линии и предупредил своих работников, что им буквально придется спать на заводе.

Генеральный директор Tesla недавно объявил о глобальном намерении автопроизводителя создать собственную линейку доступных электрокаров, с ориентировочной стоимостью менее 30 000 долларов.

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Чтобы достичь низкой себестоимости автомобилей, Tesla планирует ввести на своих производствах новый метод модульной сборки– автомобиль планируют собирать не с кузова, к которому добавляют отдельные элементы и детали, а из готовых секций передней, задней и боковых частей.

Метод сборки, который планируют ввести на заводах Tesla

Илон Маск, во время заседания совета директоров Tesla, заявил, что строительство электромобиля Tesla следующего поколения, производство которого запланировано на 2025 год, потребует от сотрудников Tesla постоянного присутствия на производственной линии на фабрике в Техасе, а значит– им фактически придется жить на заводе.

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«Нам действительно нужно, чтобы инженеры жили на линии. Это будет сложный производственный процесс в начале его запуска, и мы будем вынуждены фактически спать на линии. Я уверен, что как только линия начнет работать, она будет на голову выше любой другой технологии производства, которая существует в любой точке мира. Это следующий уровень », - сказал Маск инвесторам.

Мегазавод Tesla в Техасе

Как сообщается, это был бы не первый случай, когда работникам Tesla приходилось спать на производственных линиях, чтобы уложиться в сроки производства компании. Бывший рабочий завода Tesla во Фремонте рассказал The Verge, что работники спали на заводе после 12-часовой смены, а сам Илон Маск как-то говорил, спавший под своим рабочим столом примерно "три года подряд", когда компания Tesla только начинала развиваться.

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Илон Маск заявил, что первый доступный электромобиль из новой линейки должен выйти в свет в конце 2025 года., учитывая все задержки. Как сообщает Reuters, автомобиль получил кодовое название "Redwood".

В настоящее время Tesla находится под растущим давлением со стороны китайских производителей электромобилей., предпочитающих более доступные транспортные средства. Недавно, китайская компания BYD обогнала американского автопроизводителя, как крупнейшего в мире производителя электромобилей.