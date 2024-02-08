Оновлення програмного забезпечення, яке представила компанія Tesla, спрямоване на покращення швидкості зарядки та керованості.

Tesla випустила перше велике оновлення для Cybertruck, яке покращує керованість електричного пікапа та зарядку. Це гарна новина для власників пікапа, адже головним недоліком Cybertruck було його програмне забезпечення.

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Презентація та старт продажів Cybertruck почались вже декілька місяців тому й з того часу Tesla досі не випустила жодного глобального оновлення. В пікапі все ще відсутні деякі важливі параметри налаштування автопілота та можливість заблокувати задній диференціал.

Нещодавно компанія Tesla почала просувати перше значне оновлення операційної системи авто. Згідно з інформацією про оновлення, Tesla заявляє про покращену керованість в деяких режимах їзди та “більш ефективну зарядку”.

“...Отримайте більш узгоджену реакцію на різних дорожніх покриттях і більший комфорт на нерівному звивистому тротуарі в спортивному режимі або коли Custom Ride & Handling встановлено на Focused; Тепер ваш автомобіль адаптується до рівня потужності кожної зарядної станції постійного струму. Таким чином, підготовка батареї під час переходу до зарядного пристрою, а потім заряджання, може бути ефективнішою...”, - заявили в компанії.

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Власники Cybertruck скаржились на те, що автовиробник не дотримав свого слова й реальні специфікації авто відрізняються від заявлених. Запас ходу пікапа справді менший, ніж про це заявляла Tesla, а швидкість зарядки й досі є однією з найнижчих у класі. Можливо, це оновлення зможе покращити становище, в якому опинився футуристичний електромобіль.