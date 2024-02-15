Власники Cybertruck, кузовні елементи якого вироблені з нержавіючої сталі, виявили ще одну проблему електричного пікапа від Tesla – на кузові автомобіля з’являються елементи корозії.

Один з користувачів форуму власників Tesla Cybertruck написав, що щойно забрав свій пікап з дилерського центру, де його запевнили, що кузов авто може піддаватись корозії.

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Він написав: «Консультант конкретно зазначив, що на Cybertrucks під час дощу з’являються помаранчеві сліди іржі, і аби цього не було - потрібно відшліфувати автомобіль. Я чув історію про те, що не варто їздити на DeLorean в дощ, але я просто ніколи нічого не читав про іржу на кузові Cybertruck».

Учасник форуму Vertigo3pc сказав, що під час дощу в Лос-Анджелесі помітив, що на металі утворюється корозія, як помічали інші люди. Згодом він опублікував фото.

Фото корозії на бічній частині Tesla Cybertruck, яке опублікував учасник форуму Vertigo3pc

За словами постачальника металу Mead Metals, нержавіюча сталь схильна до іржі в певних середовищах. У дописі в блозі сказано, що іржа часто виникає через вплив води, хоча це також може бути викликано «впливом шкідливих хімікатів, фізіологічного розчину, жиру або тривалого впливу тепла.

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Цікаво, що Ілон Маск запевняв, що Tesla може запропонувати власникам покриття з карбіду вольфраму - матеріалу, який допомагає захистити від корозії. Маск заявляв, що кузов автомобіля «в основному стійкий до подряпин будь-яких матеріалів, твердість яких нижче за твердість алмаза».

Однак, Tesla Cybertruck так і не отримала такої опції, а тому кузов пікапа ніяк не захищений від подряпин та можливої іржі. В мережі ширяться відео з посібниками користувача Cybertruck, які надає Tesla, в яких зазначено: «Щоб запобігти пошкодженню зовнішнього вигляду, негайно видаліть корозійні речовини (такі як жир, масло, пташиний послід, деревну смолу, мертвих комах, плями смоли, дорожню сіль, промислові опади, тощо).

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Цікаво, що сама компанія Tesla проігнорувала запити користувачів та ЗМІ й не надала коментар з цього питання. Тим часом на форумі власники електричних пікапів розбились на два табори: одні вважають що це фейк, а інші доєднують до клубу власників “іржавих” Cybertruck, та шукають спосіб усунення проблеми.