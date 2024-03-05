Мастера HeavyDSparks решила оборудовать Tesla Cybertruck Foundation Series гусеничным ходом и испытать его в снегу, однако, эта идея завершилась полным провалом.

Автомобиль принадлежит автору YouTube-канала "Supercar Ron", который недавно прославился тем, что управлял своим пикапом в очках виртуальной реальности Apple Vision Pro. Он отдал свой электрический пикап команде HeavyDSparks с условием, что они могут делать с его автомобилем все что пожелают.

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Этот Tesla Cybertruck - единственная версия, которую Tesla поставляет с 30 ноября. Он оснащен тремя электродвигателями, которые генерируют 845 лошадиных сил и литий-ионной батареей на 120 кВт/ч, которая должна была обеспечить ей запас хода до 512 километров, но владельцы жалуются, что реальные показатели значительно ниже.

После того как автомобиль попал в мастерскую HeavyDSparks, рабочие полностью изменили проводку в авто, оборудовали пикап дополнительным освещением, кузов покрыли специальной пленкой с оригинальной ливреей и установили главную модификацию – гусеницы вместо 20-дюймовых колес.

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Для того чтобы оборудовать Cybertruck гусеничным ходом, команде пришлось изменить передний бампер и снять еще несколько лишних деталей. После завершения всех работ, автомобиль решили протестировать на снегу. Однако, через несколько минут после начала движения верхний рычаг подвески не выдержал нагрузки и согнулся. После этого "снегоход" на базе Cybertruck беспомощно остановился.

Дэйв Спаркс – автор проекта, вместе со своими рабочими решили не останавливаться, и все же достичь своей цели. Однако, пока им это так и не удалось. После ремонта рычага подвески, следующим сломался бовт крепления рулевой рейки.

После этого мастера приняли решение отказаться от оригинальной пневматической подвески Tesla и заменить ее на совершенно новую систему подвески без возможности регулировки высоты.

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Когда казалось, что все работает идеально, не выдержал привод. Команда разрабатывает новый план, и довольна тем, что из строя выходят только заводские детали. Мастера планируют заменить их все и показать это преобразование в следующей части, чтобы в конце концов, вернуть владельцу его гусеничный Tesla Cybertrcuk.