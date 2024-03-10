ДТП сталось на трасі I-25 на південь від Колорадо-Спрінгс. Фотографії, що ширяться мережею, показують наслідки аварії, яка спричинила ланцюгову реакцію. Важко повірити, але жоден автомобіль Tesla не постраждав.

Вантажівка, яка перевозила 7 електрокарів Tesla (автомобілі Tesla Cybertruck та Tesla Model Y), перекинулась на шосе біля містечка Фаунтейн. Як повідомляє поліція штату Колорадо, водій вантажівки протаранив придорожній бар'єр і перетнув розділювальну смугу.

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Що стало причиною таких дій наразі невідомо, однак коли вантажівка повністю виїхала на зустрічну смугу руху, в неї зіштовхнулись зустрічні Ford F-150 і Chevrolet Silverado. Удар прийшовся у причіп, від чого платформа з автомобілями перекинулась разом з тягачем.

На щастя для власників цих новеньких Tesla, усі автомобілі були надійно зафіксовані на причепі, а тому жоден з них не постраждав. Проте, перекинутий причіп перегородив усі смуги автостради, а тому поліцейським довелось обмежити рух на цій ділянці дороги.

Повідомляється що водії транспортних засобів, які потрапили у аварію не постраждали, чого не можна сказати про їх автомобілі, адже судячи з фото, асфальт навколо усіяний уламками. Поліція також повідомила, що у вторинному ДТП постраждали ще два автомобілі - Mercury Grand Marquis і Dodge Challenger.

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Швидше за все, усі електромобілів Tesla передадуть клієнтам вчасно. Розбиття абсолютно нових автомобілів під час транспортування ускладнило б ситуацію як для покупців, так і для автовиробника. В США модель Cybertruck зараз на піку популярності, клієнтам доводиться чекати цілих п’ять років, якщо вони хочуть придбати іншу серію, а не Foundation - єдину, яку Tesla зараз постачає.