ДТП произошло на трассе I-25 к югу от Колорадо-Спрингс. Фотографии из сети, показывают последствия аварии, которая вызвала цепную реакцию. Трудно поверить, но ни один автомобиль Tesla не пострадал.

Грузовик, который перевозил 7 электрокаров Tesla (автомобили Tesla Cybertruck и Tesla Model Y), перевернулся на шоссе возле городка Фаунтейн. Как сообщает полиция штата Колорадо, водитель грузовика протаранил придорожный барьер и пересек разделительную полосу.

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Что стало причиной таких действий пока неизвестно, однако когда грузовик полностью выехал на встречную полосу движения, в него столкнулись встречные Ford F-150 и Chevrolet Silverado. Удар пришелся в прицеп, от чего платформа с автомобилями перевернулась вместе с тягачом.

К счастью для владельцев этих новеньких Tesla, все автомобили были надежно зафиксированы на прицепе, а потому ни один из них не пострадал. Однако, опрокинутый прицеп перегородил все полосы автострады, а потому полицейским пришлось ограничить движение на этом участке дороги.

Сообщается что водители транспортных средств, которые попали в аварию не пострадали, чего нельзя сказать об их автомобилях, ведь судя по фото, асфальт вокруг усеян обломками. Полиция также сообщила, что во вторичном ДТП пострадали еще два автомобиля - Mercury Grand Marquis и Dodge Challenger.

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Скорее всего, все электромобили Tesla передадут клиентам вовремя. Разбитие абсолютно новых автомобилей во время транспортировки усложнило бы ситуацию как для покупателей, так и для автопроизводителя. В США модель Cybertruck сейчас на пике популярности, клиентам приходится ждать целых пять лет, если они хотят приобрести другую серию, а не Foundation - единственную, которую Tesla сейчас поставляет.