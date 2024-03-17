Типичный серебристый цвет нержавеющей стали оказался для некоторых владельцев Tesla Cybertruck Foundathion слишком "скучным", а потому они нашли способ, как именно "перекрасить" кузов электрического пикапа.

Еще когда Cybertruck был на этапе разработки, генеральный директор Tesla Илон Маск, в своих заявлениях многократно подчеркивал, что кузов электрического пикапа, который выполнен из нержавеющей стали, почти не поддается окрашиванию.

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Однако, это не остановило владельцев Cybertruck и мастеров по тюнингу. В отличие от компании Tesla, большинство тюнинг-ателье охотно меняют цвет кузова электрического пикапа, используя не краску, а специальный винил.

Недавно в сети появились фотографии матового черного Tesla Cybertruck. Изображениями поделилось известное тюнинг-ателье West Coast Customs, однако компания не раскрыла никаких подробностей об объеме выполненной работы.

Наиболее заметным изменением является черное матовое покрытие, которым покрыли все кузовные элементы автомобиля. Также этот Cybertruck имеет тонированные окна, которые не только оставляют незамеченным водителя, но и идеально гармонируют с основным цветом автомобиля.

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Информации о том, увеличивали ли мастера West Coast Customs показатели мощности и запаса хода этого пикапа нет. Скорее всего, владелец пожелал только изменить цвет авто, учитывая то, что даже колеса оставили стандартными. Также нет никаких точных данных о стоимости такой опции.