Известный американский автомобильный эксперт Сэнди Манро протестировал электрический пикап от Илона Маска и высказал шквал критики относительно впечатлений после вождения этого авто.

Сэнди Манро известный критик в мире автоиндустрии, ведь раньше он работал инженером-технологом в Ford в течение десяти лет, а теперь имеет собственный блог на YouTube, где проводит обзоры различных автомобилей.

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На этот раз он выбрал почти новый Tesla Cybertruck, чтобы преодолеть за его рулем несколько сотен километров. Сэнди заявил, что был поражен мощностью, технологичностью и подгонкой деталей грузовика, однако попал в небольшое ДТП, пытаясь припарковаться.

Дело в том, что Манро был разочарован отсутствием боковых зеркал и "неинформативностью" камеры заднего вида. Он рассказал, что от зеркала в салоне авто нет никакой пользы, ведь когда багажный отсек закрыт в него ничего не видно.

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"Также одна из вещей, чем я недоволен, это то, что я не знаю, где находится задняя часть этого транспортного средства ... Камера говорит, что я имею около метра до стены, но на самом деле это скорее несколько сантиметров ...", - сказал Манро.

Из-за больших габаритных размеров транспортного средства Манро даже несколько раз протаранил стену, слегка погнув задние края грузовика и поцарапав часть заднего бампера. В результате он сказал, что водителям надо вести себя за рулем этого пикапа так, "будто они за рулем тяжеловоза".

Интересно, что Сэнди Манро далеко не первый, кто жалуется на сложность управления новым Tesla Cybertruck. Недавно журналисты MotorTrend заметили, что камера заднего вида не работает, когда включен указатель поворота грузовика, поскольку видео с камеры заднего вида заменяется видео с другой камеры слепых зон.

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Это почти делало невозможным процесс парковки задним ходом, ведь главный экран мультимедиа не дозолял водителю выбрать другую камеру. Однако, инженеры Tesla исправили этот недостаток, обновив программное обеспечение автомобиля.