Від найпотужнішої Tesla Model 3 відрізали дах. Результат вийшов дуже цікавим.

Команда українських інженерів та дизайнерів з компанії TSK в Каліфорнії (США) створила унікальний кабріолет на базі найпотужнішої версії електромобіля Tesla Model 3. Для проекту тюнери купили найменший з електромобілів американського бренду у виконанні Performance.

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“Ми почали новий проект, під який купили Performance. Мета проекту – створити повністю новий кузов зі скловолокна та модифікувати платформу, щоб по максимуму використати потенціал шасі Tesla Model 3”, – зазначив засновник компанії TSK Богдан Головатюк у ексклюзивному коментарі AUTOGEEK.

За його словами, за проектом заряджений електромобіль втратить усі кузовні панелі, і залишиться лише шасі з батареєю та електромоторами.

Головатюк також зазначив, що окрім часу на мозкові штурми, творчого запалу та фінансів для купівлі “заготовки”, на створення кастомного проекту було витрачено чотири балончики із золотою фарбою для домашнього декору. Також у нагоді стали червоні чохли на сидіння, які були зняті з однієї з куплених на продаж машин.

Засновник компанії також у розмові зазначив, що хлопці з TSK вкоротили пружини Tesla Model 3, хоча згодом на машину встановлять повністю іншу готову підвіску, а також додадуть кабріолету трохи шумоізоляції.

Нагадаємо, що електромобіль Tesla Model 3 у версії Long Range Performance оснащений повнопривідною силовою установкою у складі пари електромоторів. Передній електродвигун має потужність 210 к.с., а задній – 300 сил. Завдяки батареї ємністю 82 кВт*год електромобіль може проїжджати на одній підзарядці близько 567 км.