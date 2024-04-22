Недавно Tesla дважды отозвала электрический пикап Cybetruck. Первая проблема была связана со шрифтами на панели приборов, поэтому ее удалось решить благодаря обновлению программного обеспечения. Однако, вторая проблема гораздо серьезнее.

Дело в том, что согласно документу NHTSA, педаль акселератора Cybertruck может смещаться со своего правильного положения, когда водитель нажмет на нее ногой. Эту проблему нельзя устранить благодаря обновлению программного обеспечения, а потому владельцам электрического пикапа нужно обратиться к дилерам, чтобы мастера на сервисе отремонтировали деталь.

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Сообщается, что Tesla приостановила поставки электромобиля и уже начала искать решение. В субботу эксперты Tesla присутствовали на встрече Cyber Takeover Cybertruck в магазине бренда в Лонг-Бич, Калифорния.

Here is the @cybertruck 35 second recall fix at the Cyber takeover event pic.twitter.com/XGsINAEFHQ — Aaron Cash (@aaronjcash) April 20, 2024

Техники Tesla имели "элегантное" решение проблемы: они просто установили небольшую заклепку под педалью, которая должна удерживать ее на месте. Видео ремонта, которое опубликовал владелец одного из проблемных пикапов, уже распространяется по сети.

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Всего с момента старта продаж Tesla отправила клиентам 3260 экземпляров Cybertruck. Интересно, что некоторые из электрических пикапов были отправлены в Дубай и другие страны Ближнего Востока, как "подержанные" авто, несмотря на запрет компании на продажу в течение первого года владения. Теперь эти автомобили также должны получить ремонт педали, ведь игнорирование проблемы может привести к трагическим последствиям.