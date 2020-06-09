Під час найбільш напруженого періоду протестів у Міннеаполісі, через смерть Джорджа Флойда, поліцейські з двох відділів проколювали шини автівок, як мінімум у двох районах міста.

Місцеві ЗМІ Міннеаполіса повідомляють, що силовики застосували незвичайну тактику протидії заворушенням – виводили з ладу автомобілі, припарковані у місцях концентрації протестувальників.

Дивіться також: Українські військові показали перегони на танках: відео

Десятки транспортних засобів на парковці торгового центру Kmart, яка стала місцем протистояння мітингувальників та поліції, були пошкоджені. Приблизно в шести кілометрах від того місця також було помічено цілу групу машин з проколотими шинами.

Повідомляється, що на відеозапис потрапили поліцейські зі штату Міннесота та офісу шерифа округу Анока. Прес-служба місцевої поліції заявила, що дії поліцейських пояснюють стратегічно необхідною “роботою на випередження” – у такий спосіб правоохоронці намагались унеможливити використання автомобілів протестуючими.

Офіцер з кабінету шерифа заявив, що силовики виконували накази центрального державного органу, що організовує реагування правоохоронних структур на протести. Округ Анока охоплює північно-західну частину Міннеаполісу. Речники Міністерства поліції Міннеаполісу, Шерифського відомства округу Хеннепін та Національної гвардії Міннесоти відмовилися від відповідальності за будь-які розсічення шин.

Документаліст Ендрю Кіммель говорить, що був свідком сотні акцій протесту, однак ніколи не бачив, щоб поліцейські різали шини, тим більше, автомобілів на парковці. Репортер журналу New Yorker Люк Могельсон, розповів, що залишив свій автомобіль на парковці, показавши поліцейським своє журналістське посвідчення і начебто домовившись, щоб вони не торкались його машини. Коли він повернувся до авто, усі чотири шини були пробиті, а офіцери “мали на обличчях усмішки”, дивлячись на його розпач.

Прес-секретар Державної патрульної служби визнав, що проколи не були “типовою тактикою”, але “транспортні засоби використовуються як небезпечна зброя і гальмують нашу здатність очищати райони та зберігати зони в безпеці, де відбуваються жорстокі протести”. Він також додав, що “Як і у всіх операціях такого масштабу, буде проведено огляд того, як приймалися ці рішення”.

Нагадаємо, масові громадські заворушення у Міннеаполісі розпочались, після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда під час арешту, внаслідок дій поліцейського. За кілька днів на мітинги вийшли жителі інших міст США.

Дивіться також: Дешеве авто з аукціону виявилось вартим 850 тисяч доларів