Покупець вживаного автомобіля вдома виявив у ньому 17 пакунків з кокаїном.

Несподівана знахідка була виявлена покупцем із міста Ларедо у Техасі, на кордоні з Мексикою.

Знайшовши в автомобілі підозрілі пакунки, новий власник одразу ж зателефонував до поліції. Правоохоронці прибули з кінологічним підрозділом і пошукові собаки виявили в автомобілі ще одне сховище, у котрому було ще 17 таких же пакунків, як і знайдені власником машини.

Було встановлено, що вага кожного брикету становить рівно кілограм, таким чином в автомобілі знаходилось 34 кілограми наркотичної речовини. Портал The Drive повідомляє, що вартість такого об’єму товару на вулицях становить близько 850 тисяч доларів.

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