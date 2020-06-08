Покупатель подержанного автомобиля дома обнаружил в нем 17 свертков с кокаином.

Неожиданная находка была обнаружена покупателем из города Ларедо в Техасе, на границе с Мексикой.

Найдя в автомобиле подозрительные пакеты, новый владелец сразу же позвонил в полицию. Правоохранители прибыли с кинологическим подразделением и поисковые собаки обнаружили в автомобиле еще одно хранилище, в котором было еще 17 таких же пакетов, как и найденные владельцем машины.

Было установлено, что вес каждого брикета составляет ровно килограмм, таким образом в автомобиле находилось 34 килограмма наркотического вещества. Портал The Drive сообщает, что стоимость такого объединения объема товара на улицах составляет около 850 тысяч долларов.

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