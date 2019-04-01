Реквизиты счетов в банке, куда нужно перечислять средства за штрафы при нарушении ПДД.

Если работник Патрульной полиции выписал штраф за нарушение Правил дорожного движения, лучше его погасить как можно быстрее. Срок уплаты штрафа – 15 дней со дня нарушения. Конечно, если вы не согласны с протоколом о нарушении, его можно обжаловать в течение 10 дней с даты нарушения. Если не оплатить штраф в течение 15 дней, он удваивается и взыскивается Исполнительной службой. А она может наложить арест на автомобиль, недвижимость и тому подобное.

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Оплатить штраф за нарушение ПДД можно прямо на месте, если у патрульного полицейского есть терминал. Уплата штрафа на месте возможна только безналично, с помощью банковской карты. Расчет наличными может быть приравнен к взятке, поэтому не стоит пытаться рассчитаться на месте.

Чтобы оплатить штраф за нарушение ПДД в банке, можно не только обратиться в ближайшее отделение, но и воспользоваться интернет-банкингом – в большинстве случаев в мобильных и интернет-приложениях банков эти реквизиты уже введены, нужно только указать свое место жительства.

Чтобы определить, на какой счет нужно платить штраф за нарушение ПДД (правил дорожного движения), надо в таблице найти отдел ГУК той области или места, по которому вы прописаны. Выбираете реквизиты ГУК и внимательно заполняете бланк перевода. В соответствующих графах укажите ФИО Плательщика, дату, серию и номер постановления о нарушении, сумму (с копейками), порой – телефон или Email плательщика. Если вы платите штраф за другого человека, надо ввести данные по тому, кто указан в протоколе.

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Имейте в виду, что средства, уплаченные во второй половине дня, могут быть зачислены на счет Казначейства на следующий день, поэтому стоит не откладывать уплату штрафа на последний день.

При условии своевременного и правильного ввода реквизитов, данных о плательщике и постановление проверять поступление средств не нужно. Однако в любом случае нужно сохранить квитанцию о перечислении средств – для того, чтобы в случае ошибки доказать факт перевода. Храните квитанцию не менее 3 лет или до момента, пока будете переоформлять транспортное средство.

Реквизиты счетов для уплаты штрафов за нарушение Правил дорожного движения:

Счет получателя Название получателя средств Код получателя (код по ЕГРПОУ) Банк получателя Код банка получателя (МФО) 31113149015001 ГУК в Од.обл./Одесская обл./21081300 37607526 ГУДКСУ в Одесской области 899998 31115149024001 Черновицкое ГУК/Чернов.обл/21081300 37836095 ГУДКСУ в Черновицкой области 899998 31119149020001 ГУК Харьковск обл/Харьков. обл/21081300 37874947 ГУДКСУ в Харьковской области 899998 31117149011001 ГУК в Киров.обл./Киров.обл./21081300 37918230 ГУДКСУ в Кировоградской области 899998 31116149023001 ГУК в Черк.обл./Черкасская обл/21081300 37930566 ГУДКСУ в Черкасской области 899998 31119149008001 ГУК в Зап.обл./Зап.обл./21081300 37941997 ГУДКСУ в Запорожской области 899998 31118149009001 ГУК в Ив.-Франк.об/Ив.-Фран.о/21081300 37951998 ГУДКСУ в Ивано-Франковской обл. 899998 31118149010001 ГУК в Киев.обл./Киеїв.обл./21081300 37955989 ГУДКСУ в Киевской области, г.Киев 899998 31112149016001 ГУК Полтав.обл/Полтавская/21081300 37959255 ГУ ДКСУ в Полтавской области 899998 31118149021001 ГУК в Херсон обл/Херсон обл/21081300 37959517 ГУ ДКСУ в Херсонской области 899998 31110149018001 ГУК в Сумской обл/Сумская обл/21081300 37970404 ГУК в Сумской обл 899998 31117149022001 ГУК в Хмельниц.обл/Хмел.обл/21081300 37971775 ГУДКСУ в Хмельницкой области 899998 31114149025001 ГУК в Чернигов.обл/Черниг.обл/21081300 37972475 ГУ ДКСУ в Черниговской области 899998 31110149007001 ГУК в Закарп.обл/Закарп.обл./21081300 37975895 ГУДКСУ в Закарпатской области 899998 31111149006001 ГУК в Житомир обл/Житомир обл/ 21081300 37976485 ГУДКСУ в Житомирской области 899998 31119149019001 ГУК в Терноп.обл./Терноп.обл./21081300 37977599 ГУДКСУ в Тернопольской области 899998 31115149002001 ГУК в Винницкой обл./Вин.обл/21081300 37979858 ГУ ДКСУ в Винницкой области 899998 31113149004001 ГУК в Днепр-кой обл/Дн-кая об/21081300 37988155 УДКСУ в Днепропетровской обл. 899998 31116149012001 ГУК в Луг.обл./Луганская обл./21081300 37991110 ГУ ДКСУ в Луганской области 899998 31114149014001 Николаевское ГУК/Никол.обл./21081300 37992030 ГУДКСУ в Николаевской области 899998 31113149026001 ГУК в г.Киеве/г.Киев/21081300 37993783 ГУ ДКСУ в г. Киеве 899998 31115149013001 ГУК во Львовской области /г.Львов/21081300 38008294 ГУДКСУ во Львовской области 899998 31114149003001 ГУК в Волын.обл/Волынская.обл/21081300 38009371 ГУДКСУ в Волынской области 899998 31111149017001 ГУК в Ровнен.обл./Ровн.обл./21081300 38012494 ГУ ДКСУ в Ровненской области 899998 31112149005001 Донецкое УК/Дон.Обл./21081300 38033949 ГУ ДКСУ в Донецкой области 899998

Наиболее актуальная информация о счетах, на которые следует перевести деньги, находится на сайте Патрульной полиции Украины.

Напомним таблицу штрафов за нарушение Правил дорожного движения в Украине в 2019 году.