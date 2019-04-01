Реквизиты счетов в банке, куда нужно перечислять средства за штрафы при нарушении ПДД.
Если работник Патрульной полиции выписал штраф за нарушение Правил дорожного движения, лучше его погасить как можно быстрее. Срок уплаты штрафа – 15 дней со дня нарушения. Конечно, если вы не согласны с протоколом о нарушении, его можно обжаловать в течение 10 дней с даты нарушения. Если не оплатить штраф в течение 15 дней, он удваивается и взыскивается Исполнительной службой. А она может наложить арест на автомобиль, недвижимость и тому подобное.
Читайте также: что будет, если не оплатить штраф за нарушение ПДД
Оплатить штраф за нарушение ПДД можно прямо на месте, если у патрульного полицейского есть терминал. Уплата штрафа на месте возможна только безналично, с помощью банковской карты. Расчет наличными может быть приравнен к взятке, поэтому не стоит пытаться рассчитаться на месте.
Чтобы оплатить штраф за нарушение ПДД в банке, можно не только обратиться в ближайшее отделение, но и воспользоваться интернет-банкингом – в большинстве случаев в мобильных и интернет-приложениях банков эти реквизиты уже введены, нужно только указать свое место жительства.
Чтобы определить, на какой счет нужно платить штраф за нарушение ПДД (правил дорожного движения), надо в таблице найти отдел ГУК той области или места, по которому вы прописаны. Выбираете реквизиты ГУК и внимательно заполняете бланк перевода. В соответствующих графах укажите ФИО Плательщика, дату, серию и номер постановления о нарушении, сумму (с копейками), порой – телефон или Email плательщика. Если вы платите штраф за другого человека, надо ввести данные по тому, кто указан в протоколе.
Читайте также: Как узнать о наличии нарушения ПДД
Имейте в виду, что средства, уплаченные во второй половине дня, могут быть зачислены на счет Казначейства на следующий день, поэтому стоит не откладывать уплату штрафа на последний день.
При условии своевременного и правильного ввода реквизитов, данных о плательщике и постановление проверять поступление средств не нужно. Однако в любом случае нужно сохранить квитанцию о перечислении средств – для того, чтобы в случае ошибки доказать факт перевода. Храните квитанцию не менее 3 лет или до момента, пока будете переоформлять транспортное средство.
Реквизиты счетов для уплаты штрафов за нарушение Правил дорожного движения:
|Счет получателя
|Название получателя средств
|Код получателя (код по ЕГРПОУ)
|Банк получателя
|
Код банка получателя
(МФО)
|
|
31113149015001
|
ГУК в Од.обл./Одесская обл./21081300
|
37607526
|
ГУДКСУ в Одесской области
|
899998
|
|
31115149024001
|
Черновицкое ГУК/Чернов.обл/21081300
|
37836095
|
ГУДКСУ в Черновицкой области
|
899998
|
|
31119149020001
|
ГУК Харьковск обл/Харьков. обл/21081300
|
37874947
|
ГУДКСУ в Харьковской области
|
899998
|
|
31117149011001
|
ГУК в Киров.обл./Киров.обл./21081300
|
37918230
|
ГУДКСУ в Кировоградской области
|
899998
|
|
31116149023001
|
ГУК в Черк.обл./Черкасская обл/21081300
|
37930566
|
ГУДКСУ в Черкасской области
|
899998
|
|
31119149008001
|
ГУК в Зап.обл./Зап.обл./21081300
|
37941997
|
ГУДКСУ в Запорожской области
|
899998
|
|
31118149009001
|
ГУК в Ив.-Франк.об/Ив.-Фран.о/21081300
|
37951998
|
ГУДКСУ в Ивано-Франковской обл.
|
899998
|
|
31118149010001
|
ГУК в Киев.обл./Киеїв.обл./21081300
|
37955989
|
ГУДКСУ в Киевской области, г.Киев
|
899998
|
|
31112149016001
|
ГУК Полтав.обл/Полтавская/21081300
|
37959255
|
ГУ ДКСУ в Полтавской области
|
899998
|
|
31118149021001
|
ГУК в Херсон обл/Херсон обл/21081300
|
37959517
|
ГУ ДКСУ в Херсонской области
|
899998
|
|
31110149018001
|
ГУК в Сумской обл/Сумская обл/21081300
|
37970404
|
ГУК в Сумской обл
|
899998
|
|
31117149022001
|
ГУК в Хмельниц.обл/Хмел.обл/21081300
|
37971775
|
ГУДКСУ в Хмельницкой области
|
899998
|
|
31114149025001
|
ГУК в Чернигов.обл/Черниг.обл/21081300
|
37972475
|
ГУ ДКСУ в Черниговской области
|
899998
|
|
31110149007001
|
ГУК в Закарп.обл/Закарп.обл./21081300
|
37975895
|
ГУДКСУ в Закарпатской области
|
899998
|
|
31111149006001
|
ГУК в Житомир обл/Житомир обл/ 21081300
|
37976485
|
ГУДКСУ в Житомирской области
|
899998
|
|
31119149019001
|
ГУК в Терноп.обл./Терноп.обл./21081300
|
37977599
|
ГУДКСУ в Тернопольской области
|
899998
|
|
31115149002001
|
ГУК в Винницкой обл./Вин.обл/21081300
|
37979858
|
ГУ ДКСУ в Винницкой области
|
899998
|
|
31113149004001
|
ГУК в Днепр-кой обл/Дн-кая об/21081300
|
37988155
|
УДКСУ в Днепропетровской обл.
|
899998
|
|
31116149012001
|
ГУК в Луг.обл./Луганская обл./21081300
|
37991110
|
ГУ ДКСУ в Луганской области
|
899998
|
|
31114149014001
|
Николаевское ГУК/Никол.обл./21081300
|
37992030
|
ГУДКСУ в Николаевской области
|
899998
|
|
31113149026001
|
ГУК в г.Киеве/г.Киев/21081300
|
37993783
|
ГУ ДКСУ в г. Киеве
|
899998
|
|
31115149013001
|
ГУК во Львовской области /г.Львов/21081300
|
38008294
|
ГУДКСУ во Львовской области
|
899998
|
|
31114149003001
|
ГУК в Волын.обл/Волынская.обл/21081300
|
38009371
|
ГУДКСУ в Волынской области
|
899998
|
|
31111149017001
|
ГУК в Ровнен.обл./Ровн.обл./21081300
|
38012494
|
ГУ ДКСУ в Ровненской области
|
899998
|
|
31112149005001
|
Донецкое УК/Дон.Обл./21081300
|
38033949
|
ГУ ДКСУ в Донецкой области
|
899998
|
Наиболее актуальная информация о счетах, на которые следует перевести деньги, находится на сайте Патрульной полиции Украины.
Напомним таблицу штрафов за нарушение Правил дорожного движения в Украине в 2019 году.