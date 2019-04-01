Реквизиты счетов в банке, куда нужно перечислять средства за штрафы при нарушении ПДД.

Если работник Патрульной полиции выписал штраф за нарушение Правил дорожного движения, лучше его погасить как можно быстрее. Срок уплаты штрафа – 15 дней со дня нарушения. Конечно, если вы не согласны с протоколом о нарушении, его можно обжаловать в течение 10 дней с даты нарушения. Если не оплатить штраф в течение 15 дней, он удваивается и взыскивается Исполнительной службой. А она может наложить арест на автомобиль, недвижимость и тому подобное.

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Оплатить штраф за нарушение ПДД можно прямо на месте, если у патрульного полицейского есть терминал. Уплата штрафа на месте возможна только безналично, с помощью банковской карты. Расчет наличными может быть приравнен к взятке, поэтому не стоит пытаться рассчитаться на месте.

Чтобы оплатить штраф за нарушение ПДД в банке, можно не только обратиться в ближайшее отделение, но и воспользоваться интернет-банкингом – в большинстве случаев в мобильных и интернет-приложениях банков эти реквизиты уже введены, нужно только указать свое место жительства.

Чтобы определить, на какой счет нужно платить штраф за нарушение ПДД (правил дорожного движения), надо в таблице найти отдел ГУК той области или места, по которому вы прописаны. Выбираете реквизиты ГУК и внимательно заполняете бланк перевода. В соответствующих графах укажите ФИО Плательщика, дату, серию и номер постановления о нарушении, сумму (с копейками), порой – телефон или Email плательщика. Если вы платите штраф за другого человека, надо ввести данные по тому, кто указан в протоколе.

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Имейте в виду, что средства, уплаченные во второй половине дня, могут быть зачислены на счет Казначейства на следующий день, поэтому стоит не откладывать уплату штрафа на последний день.

При условии своевременного и правильного ввода реквизитов, данных о плательщике и постановление проверять поступление средств не нужно. Однако в любом случае нужно сохранить квитанцию о перечислении средств – для того, чтобы в случае ошибки доказать факт перевода. Храните квитанцию не менее 3 лет или до момента, пока будете переоформлять транспортное средство.

Реквизиты счетов для уплаты штрафов за нарушение Правил дорожного движения:

Счет получателя Название получателя средств Код получателя (код по ЕГРПОУ) Банк получателя

Код банка получателя

(МФО)

31113149015001

ГУК в Од.обл./Одесская обл./21081300

37607526

ГУДКСУ в Одесской области

899998

31115149024001

Черновицкое ГУК/Чернов.обл/21081300

37836095

ГУДКСУ в Черновицкой области

899998

31119149020001

ГУК Харьковск обл/Харьков. обл/21081300

37874947

ГУДКСУ в Харьковской области

899998

31117149011001

ГУК в Киров.обл./Киров.обл./21081300

37918230

ГУДКСУ в Кировоградской области

899998

31116149023001

ГУК в Черк.обл./Черкасская обл/21081300

37930566

ГУДКСУ в Черкасской области

899998

31119149008001

ГУК в Зап.обл./Зап.обл./21081300

37941997

ГУДКСУ в Запорожской области

899998

31118149009001

ГУК в Ив.-Франк.об/Ив.-Фран.о/21081300

37951998

ГУДКСУ в Ивано-Франковской обл.

899998

31118149010001

ГУК в Киев.обл./Киеїв.обл./21081300

37955989

ГУДКСУ в Киевской области, г.Киев

899998

31112149016001

ГУК Полтав.обл/Полтавская/21081300

37959255

ГУ ДКСУ в Полтавской области

899998

31118149021001

ГУК в Херсон обл/Херсон обл/21081300

37959517

ГУ ДКСУ в Херсонской области

899998

31110149018001

ГУК в Сумской обл/Сумская обл/21081300

37970404

ГУК в Сумской обл

899998

31117149022001

ГУК в Хмельниц.обл/Хмел.обл/21081300

37971775

ГУДКСУ в Хмельницкой области

899998

31114149025001

ГУК в Чернигов.обл/Черниг.обл/21081300

37972475

ГУ ДКСУ в Черниговской области

899998

31110149007001

ГУК в Закарп.обл/Закарп.обл./21081300

37975895

ГУДКСУ в Закарпатской области

899998

31111149006001

ГУК в Житомир обл/Житомир обл/ 21081300

37976485

ГУДКСУ в Житомирской области

899998

31119149019001

ГУК в Терноп.обл./Терноп.обл./21081300

37977599

ГУДКСУ в Тернопольской области

899998

31115149002001

ГУК в Винницкой обл./Вин.обл/21081300

37979858

ГУ ДКСУ в Винницкой области

899998

31113149004001

ГУК в Днепр-кой обл/Дн-кая об/21081300

37988155

УДКСУ в Днепропетровской обл.

899998

31116149012001

ГУК в Луг.обл./Луганская обл./21081300

37991110

ГУ ДКСУ в Луганской области

899998

31114149014001

Николаевское ГУК/Никол.обл./21081300

37992030

ГУДКСУ в Николаевской области

899998

31113149026001

ГУК в г.Киеве/г.Киев/21081300

37993783

ГУ ДКСУ в г. Киеве

899998

31115149013001

ГУК во Львовской области /г.Львов/21081300

38008294

ГУДКСУ во Львовской области

899998

31114149003001

ГУК в Волын.обл/Волынская.обл/21081300

38009371

ГУДКСУ в Волынской области

899998

31111149017001

ГУК в Ровнен.обл./Ровн.обл./21081300

38012494

ГУ ДКСУ в Ровненской области

899998

31112149005001

Донецкое УК/Дон.Обл./21081300

38033949

ГУ ДКСУ в Донецкой области

899998

Наиболее актуальная информация о счетах, на которые следует перевести деньги, находится на сайте Патрульной полиции Украины.

Напомним таблицу штрафов за нарушение Правил дорожного движения в Украине в 2019 году.