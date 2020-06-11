Уникальная парковка в Дубае стала временным пристанищем для тысяч элитных машин, большинство из которых рано или поздно будут проданы через аукцион.

Популярная блогер Supercar Blondie показала одну из самых больших парковок, на которой врастают в песок тысячи поврежденных автомобилей. Здесь хранятся не только машины массовых брендов, которые попали в ДТП, но и люксовые суперкары, брошенные хозяевами.

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Среди старых Роллс-Ройсов и разбитых "Геликов" на автоплощади в Дубае можно найти и вполне "живые" машины. Суперкар Блонди повезло встретить Ferrari California T и Mercedes-AMG G63 без повреждений, владельцы которых сбежали из страны.

На видео можно заметить дорогие кроссоверы – Bentley Bentayga, Porsche Cayenne и Tesla Model X, спортивные автомобили Jaguar F-Type, Mercedes-AMG G63 и AMG GT, а также суперкары вроде Lamborghini Huracan или Ferrari 612 Scaglietti. Последний экземпляр примечателен тем, что в нем автор нашла 500 дирхам наличными, что составляет более 3,5 тысяч гривен по нынешнему курсу.

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