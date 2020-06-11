Унікальна парковка в Дубаї стала тимчасовим прихистком для тисяч елітних машин, більшість з яких рано чи пізно буде продана через аукціон.

Популярна блогерка Supercar Blondie показала одну з найбільших парковок, на якій вростають в пісок тисячі пошкоджених автомобілів. Тут зберігаються не лише машини масових брендів, що потрапили в ДТП, але і люксові суперкари, кинуті господарями.

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Серед старих Ролл-Ройсів та розтрощених “Геліків” на автомайдані в Дубаї можна знайти і цілком “живі” машини. Суперкар Блонді пощастило зустріти Ferrari California T та Mercedes-AMG G63 без пошкоджень, власники яких втекли з країни.

На відео можна помітити дорогі кросовери – Bentley Bentayga, Porsche Cayenne і Tesla Model X, спортивні автомобілі Jaguar F-Type, Mercedes-AMG G63 і AMG GT, а також суперкари, на кшталт Lamborghini Huracan чи Ferrari 612 Scaglietti. Останній екземпляр примітний тим, що у ньому авторка знайшла 500 дирхам готівкою, що складає більше 3,5 тисяч гривень за нинішнім курсом.

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