Хотів, як в кіно, а вийшло, як вийшло.

У кінофільмі “Викрасти за 60 секунд” є сцена, коли Кіп Рейнс викрав з автосалону Porsche купе 911, проїхавши на ньому крізь панорамне скло вітрини. У реальному житті трюк не вдався.

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Зловмисник чи зловмисники з міста О'Фаллоні у штаті Іллінойс, спробував викрасти з шоурума Dodge Challenger з лімітованої серії 50th Anniversary. Маслкар виявився трохи ширшим за Porsche з кіно і не протиснувся у скляний отвір, застрягнувши в рамі.

Фото: Dodge Challenger 50th Anniversary / Dodge, Autoevolution

Маючи здоровий глузд, викрадач міг би спершу пробити отвір необхідного розміру одним із важких пікапів, що стояли в автосалоні, після чого спокійно поїхав би зі своєю здобиччю, однак. схоже, дуже поспішав вшитись з місця злочину.

Нагадаємо, у США, через загибель афроамериканця Джорджа Флойда, відбулись масові заворушення, подекуди їх учасники вдавались до мародерства.

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