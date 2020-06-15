Канал ddKaba в Youtube продолжает серию краш-тестов. Блогеры используют специальную реактивную установку, которая разгоняет автомобили навстречу друг другу, чтобы проверить их на прочность в лобовом столкновении.

Lexus LS400 – один из первых автомобилей люксовой японской марки, а Mercedes-Benz S-Класс в кузове W140 считается эталонным автомобилем для своего времени и класса. У кого из них крепче железо?

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Владельцы старых седанов Mercedes-Benz будут довольны результатом, поскольку в этом поединке безоговорочную победу одержал S-Класс. После лобового удара, в W140 открываются все двери, лобовое стекло целое, да и перемещаться он может свободно.

В то же время Lexus, после столкновения, потерял возможность передвигаться на своих четырех, поскольку одно из колес оказалось заблокированным в арке. Кроме того, у японского седана нарушилась геометрия кузова, из-за чего передние двери машины не открывались. При ударе лобовое стекло LS400 разбилось.

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