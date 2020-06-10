Седан люксового суббренду Hyundai-Kia був куплений власницею лише місяць тому.

Genesis G80 дебютував у кінці березня, продажі новинки лише розпочались і жінка з Кореї була однією з перших покупців. Менш, ніж через місяць, після покупки, її автомобіль на ходу спалахнув вогнем і згорів вщент.

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54-річна власниця машини, внаслідок інциденту, не постраждала і сама повідомила про подію місцевому порталу ZDNetKorea.

Вона рухалась зі швидкістю близько 110 км/год, коли потила на дорозі якесь сміття – картон та якісь уламки, перед тим, як заїхала в тунель. Коли автомобіль виїхав з тунелю, засвітилась сигнальна лампочка низького тиску, а з-під капота авто валив дим і виривались язики полум'я. Водійка загальмувала, припаркувала автомобіль на узбіччі, покинула салон та подзвонила рятувальникам. Пожежники прибули швидко і за сім хвилин загасили вогонь, однак до того часу від машини вже мало що залишилось.

Місцевий пожежний департамент проводить розслідування причин загоряння, Hyundai також направила свого комісара для з’ясування усіх подробиць. За попередніми данними, на місці події було знайдено згорілий повітряний фільтр від вантажівки, котрий і міг стати причиною займання седана.

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