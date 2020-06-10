Седан люксового суббренда Hyundai-Kia был куплен владелицей лишь месяц назад.

Genesis G80 дебютировал в конце марта, продажи новинки только начались и женщина из Кореи была одной из первых покупателей. Менее, чем через месяц, после покупки, ее автомобиль на ходу вспыхнул огнем и сгорел дотла.

Смотрите также: Посмотрите, как автопилот Tesla на полной скорости мастерски объехал кабана

54-летняя владелица машины, в результате инцидента не пострадала и сама сообщила о происшествии местному порталу ZDNetKorea.

Она двигалась со скоростью около 110 км/ч, когда увидела на дороге какой-то мусор – картон и какие-то обломки, перед тем, как заехала в тоннель. Когда автомобиль выехал из тоннеля, загорелась сигнальная лампочка низкого давления, а из-под капота авто шел дым и вырывались языки пламени. Водитель затормозила, припарковала автомобиль на обочине, покинула салон и позвонила спасателям. Пожарные прибыли быстро и за семь минут потушили огонь, однако к тому времени от машины уже мало что осталось.

Местный пожарный департамент проводит расследование причин возгорания, Hyundai также направила своего комиссара для выяснения всех подробностей. По предварительным данным, на месте происшествия был найден сгоревший воздушный фильтр от грузовика, который и мог стать причиной возгорания седана.

Смотрите также: После аварии Chevrolet Corvette стал стоить дороже, чем целый