Новую силовую установку предлагают для всех кузовных версий модели, в каталогах она обозначена, как EcoDynamics + 1.6 Smartstream.

Плагин-гибридные Ceed компания Kia добавила в линейку модели еще прошлой осенью, а теперь расширила выбор электрифицированных версий умеренными дизель-гибридами.

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48-вольтовая установка EcoDynamics+, что уже применялась на обновленном Sportage четвертого поколения, включая стартер-генератор с ременным приводом, подключен к небольшой литий-ионной батарее. Он обеспечивает увеличение мощности дизельного двигателя на старте, а также возвращает энергию при торможении.

Основой для милд-гибрида послужил дизель Smartstream в версиях на 115 и 136 л.с. Хэтчбек Ceed, универсал Ceed Sportswagon и кроссовер XCeed могут быть оснащены одним из них, а шутинг-брейк ProCeed агрегатируется только 136-сильным.

Вместе с новой гибридной установкой, Ceed получила новую "интеллектуальную" механику iMT с электронным управлением сцеплением. Во время движения накатом она позволяет выключить ДВС раньше, чем это сделает обычная система Start-Stop, что также входит в оснащение Ceed.

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