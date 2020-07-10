LEVC VN5 до конца этого года выйдет на рынок в исполнении с рулем справа, а леворульные версии начнут продавать со следующего. Заказы уже принимаются.

Гибридный вен LEVC VN5 стал первой непассажирской вариацией лондонского такси LEVC TX. Его установка использует бензиновый турбомотор в качестве генератора тока для электромотора, а основную часть времени автомобиль двигает электромотор.

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Фирменная система eCity комбинирует полуторалитровую турботройку Volvo и электромотор на задней оси. ДВС большинство рабочего времени выключен и нужен только тогда, когда аккумулятор на 31 кВт*ч полностью опустеет. Подобная схема ранее применялась на Ford Transit Custom PHEV, Karma Revero и Nissan Note e-Power.

Фото: фургон LEVC VN5 / LEVC

Грузовой отсек фургончика вмещает пять с половиной кубометров клади весом до 830 кило. Производитель заявляет, что автомобиль выгодно отличается от конкурентов простотой погрузки благодаря распашным дверцам, разделенным в пропорции 60:40, и боковым сдвижным дверцам с большим отверстием. Также сообщается, что радиус разворота фургона – 10,1 метра.

Батарея LEVC VN5 позволяет проехать около 95 километров на одном заряде, а использование ДВС и сжигания бензина позволит покрывать расстояние в 485 километров. Стандартное оснащение всех комплектаций включает порт для быстрой зарядки постоянным током (CHAdeMO и CCS Combo 2) при мощности 50 кВт. Он наполняет аккумулятор на 100% за 30 минут. Есть и порт для зарядки переменным током на 11 кВт или 22 кВт.

В базовую комплектацию машины входят мультимедийная система с девятидюймовым сенсорным экраном и двухзонный климат-контроль. Цены в Великобритании стартуют с отметки 46 500 фунтов – около 1 587 000 гривен.

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