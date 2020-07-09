Превышение скоростного лимита в 10 раз и новый мировой рекорд, если верить итальянской полиции.

Ошибка дорожной камеры сделала хэтчбек Ford Focus предыдущего поколения самым быстрым дорожным автомоблем на планете.

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Самый быстрый Ford Focus в истории модели – Focus RS, который мог достичь максимальной скорости в 266 км/ч, благодаря 2,3-литровым четырехцилиндровым Eco-Boost, с зарядом в 350 лошадиных сил. Возможно, какой-то тюнер где-то в мире смог прокачать этот мотор достаточно для того, чтобы разогнаться до 300 км/ч и это было бы уже впечатляющая для хэтчбека скорость.

Но молодая барышня из Италии умудрилась носиться по дорогам провинции Алькона на своем Focus прошлого поколения с невероятной скоростью в 703 км/ч. За такие "рекорды" владелица автомобиля получила “письмо счастья” со штрафом на 847 евро и уведомлением о снятии 10 "баллов безопасности" из своего водительского удостоверения. Впрочем, несмотря на десятикратное превышение скорости, при лимите в 70 км/ч, такое наказание кажется даже мягким.

Что стало причиной ошибки – программное обеспечение или "железо" дорожной камеры – пока не установлено. Однако, настоящая проблема заключается в местной полиции, которая неудосужилась проверить цифры в бумагах, перед отправкой "нарушителю".

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