Если измерение скорости движения осуществлено инспектором без предупреждения об этом водителя, штраф является незаконным.

Органы судебной власти в очередной раз подчеркивают, что измерения работниками полиции скорости движения может происходить только в местах, обозначенных дорожным знаком 5.70 ПДД.

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Согласно ч.1 ст.40 Закона "О национальной полиции", для обеспечения публичной безопасности и порядка полиция может использовать автоматическую фото- и видеотехнику. При этом, согласно ч.2 этой статьи информация о смонтированной/размещенной автоматической фототехнике и видеотехнике должна быть размещена на видном месте.

Для этого в Правилах дорожного движения предусмотрен специальный дорожный знак 5.70 "Фото-видеофиксации нарушений", который информирует о возможной фиксацию скорости движения с помощью специальных технических средств.

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В частности Восьмой апелляционный суд решением по делу №166 / 224/20 отметил, что "Контроль скорости должен происходить только в местах, которые оборудованы соответствующим знаком об осуществлении видеофиксации (дорожный знак 5.70), поскольку указанное обусловлено ч.2 ст. 40 Закона №580 -VIII, согласно которой информация проо смонтированную/размещенную автоматическую фототехнику и видеотехнику фиксацию должна быть размещена на видном месте".

Также суд отметил, что полицейский "не предоставил суду доказательств проведения контроля скорости движения автомобиля в пределах действия дорожного знака 5.70 ПДД".

Таким образом, фиксация превышения скорости может проводиться работниками полиции только в случае установления предупредительного дорожного знака 5.70. Если такого знака не установлен, то штраф за превышение скорости является неправомерным. При этом, доказать факт наличия такого предупредительного знака должен именно инспектор.

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