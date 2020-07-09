Якщо вимірювання швидкості руху здійснено інспектором без попередження про це водія, штраф є незаконним.

Органи судової влади вкотре наголошують, що вимірювання працівниками поліції швидкості руху може відбуватися лише у місцях, які позначені дорожнім знаком 5.70 ПДР.

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Відповідно до ч.1 ст.40 Закону "Про національну поліцію", для забезпечення публічної безпеки і порядку поліція може використовувати автоматичну фото- і відеотехніку. При цьому, відповідно до ч.2 цієї статті інформація про змонтовану/розміщену автоматичну фототехніку і відеотехніку повинна бути розміщена на видному місці.

Для цього у Правилах дорожнього руху передбачено спеціальний дорожній знак 5.70 "Фото-відеофіксування порушень", який інформує про можливу фіксацію швидкості руху за допомогою спеціальних технічних засобів.

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Зокрема Восьмий апеляційний суд рішенням у справі №166/224/20 наголосив, що "Контроль швидкості повинен відбуватися лише в місцях, які облаштовані відповідним знаком про здійснення відеофіксації (дорожній знак 5.70), оскільки вказане обумовлено ч.2 ст. 40 Закону №580-VIII, згідно якої інформація про змонтовану/розміщену автоматичну фототехніку і відеотехніку фіксацію повинна бути розміщена на видному місці".

Також суд зазначив, що поліцейський "не надав суду доказів проведення контролю швидкості руху автомобіля в межах дії дорожнього знаку 5.70 ПДР".

Таким чином, фіксація перевищення швидкості може проводитися працівниками поліції лише у разу встановлення попереджувального дорожнього знаку 5.70. Якщо такого знаку не встановлено, то штраф за перевищення швидкості є неправомірним. При цьому, довести факт наявності такого попереджувального знаку повинен саме інспектор.

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