К счастью, инцидент обошелся без пострадавших.

На затяжном подъеме на склон от грузовика DAF на ходу оторвалась цистерна. Момент аварии попал на видеорегистратор легкового автомобиля, который двигался позади тягача.

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“Разгерметизации цистерны не произошло. Пострадал только асфальт на трассе”, – прокомментировал ДТП инспектор полиции Руслан Визнык. Он также добавил, что на водителя, который перевозил опасный груз из Кременчуга в Полтаву, составлен админпротокол за создание аварийной ситуации на дороге – отправляясь в дорогу, он должен был проверить крепление цистерны. Видео обнародовано в Facebook сообществом Підслухано в Полтаві.