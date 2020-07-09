На щастя, інцидент обійшовся без постраждалих.

На затяжному підйомі на схил від вантажівки DAF на ходу відірвалась цистерна. Момент аварії потрапив на відеореєстратор легкового автомобіля, котрий рухався позаду тягача.

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“Розгерметизації цистерни не відбулося. Постраждав тільки асфальт на трасі, – прокоментував ДТП інспектор поліції Руслан Візник. Він також додав, що на водія, який перевозив небезпечний вантаж з Кременчука до Полтави, складено адмінпротокол за створення аварійної ситуації на дорозі – вирушаючи в дорогу, він мав перевірити кріплення цистерни. Відео оприлюднено на Facebook спільнотою Підслухано в Полтаві.

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