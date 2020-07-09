Перевищення швидкісного ліміту у 10 разів і новий світовий рекорд, якщо вірити італійській поліції.

Помилка дорожньої камери зробила хетчбек Ford Focus попереднього покоління найшвидшим дорожнім авто на планеті.

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Найшвидший Ford Focus в історії моделі – Focus RS, який міг досягти максимальної швидкості у 266 км/год, завдяки 2,3-літровому чотирициліндровому Eco-Boost, з зарядом у 350 кінських сил. Можливо, якийсь тюнер десь у світі зміг прокачати цей мотор достатньо для того, щоб розігнатись до 300 км/год і це була б вже вражаюча для хетчбека швидкість.

Та молода панянка з Італії примудрилась гасати дорогами провінції Алькона на своєму Focus минулого покоління з неймовірною швидкістю у 703 км/год. За такі “рекорди” власниця автомобіля отримала “лист щастя” зі штрафом на 847 євро та повідомленням про зняття 10 “балів безпеки” зі свого водійського посвідчення. Втім, зважаючи на десятикратне перевищення швидкості, при ліміті у 70 км/год, таке покарання видається навіть м’яким.

Що стало причиною помилки – програмне забезпечення чи “залізо” дорожньої камери – поки не встановлено. Однак, справжня проблема полягає в місцевій поліції, яка дала собі клопоту перевірити цифри у паперах, перед відправкою “порушнику”.

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